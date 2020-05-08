Пираты похитили российских и украинских моряков

В порту Луба (Экваториальная Гвинея) с грузового судна Djibloho пиратами похищены двое граждан России. Параллельно было совершено нападение еще на одно судно, где был взят в плен россиянин. Каких-либо требований похитители пока не выдвигали, сообщает «Московский комсомолец».

Согласно данным компании Praesidium International, занимающейся вопросами безопасности на море, на судне Djibloho нападавшие похитили трех моряков: двух россиян и одного гражданина Экваториальной Гвинеи.

Также 9 мая пираты похитили гражданина России, находившегося на грузовом судне общего Rio Mitong, которое ходит под флагом Коморских островов на острове Биоко в Гвинейском заливе. Еще два члена экипажа получили ранены и госпитализированы.

В то же время МИД Украины сообщил, что гражданин Украины похищен в результате пиратского нападения на судно Rio Mitong.

«По предварительной информации, в результате нападения похищен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины — член экипажа судна», — цитирует директора Департамента консульской службы украинского МИД Сергея Погорельцева «Укринформ».

Злоумышленники, предположительно прибывшие на скоростном катере, воспользовались посадочными лестницами, чтобы проникнуть на борт судна.