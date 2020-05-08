В России священника обвинили в заражении прихожан коронавирусом

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев обвинил местного священника в том, что он заразил коронавирусом 35 прихожан. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба, передает «Лента.ру».

По словам губернатора, всего со священником контактировали 66 человек, новые случаи заражения коронавирусом выявили «буквально за трое суток». Глава российского региона уточнил, что власти просили священнослужителей быть внимательнее и соблюдать дистанцию на службах.

«Все думали ничего-ничего, Бог милует. Но жизнь говорит о другом», — сказал губернатор.