Председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет из-за пандемии нового коронавируса опасается ходить на работу в Белый дом.

"Страшно идти на работу, - отметил он. - Думаю, было бы намного безопаснее, если бы я сидел дома, а не ходил в рабочее Западное крыло Белого дома. Но в нынешнее время люди должны активизироваться и служить на благо своей страны", - передает ТАСС.

Хассет рассказал, что он следует всем рекомендациям врачей, соблюдая "решительное социальное дистанцирование".

Советник президента назвал Западное крыло Белого дома, где находятся Овальный кабинет президента и офисы его ближайших помощников, "тесным, многолюдным местом", добавив, что работать "немного рискованно".

По данным CNN, дополнительные меры по уборке помещений введены в Белом доме после обнаружения нового коронавируса у пресс-секретаря вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер - жены советника главы государства Стивена Миллера. На удаленную работу будет переведено максимально возможное число служащих, отметила телекомпания.