Эрдоган: Коронавирус не помешает Турции развиваться

Коронавирусная инфекция не может стать преградой на пути развития Турции, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам церемонии открытия тоннелей ветки метрополитена, строящейся в направлении Стамбульского аэропорта, передает Anadolu.

«Турция успешно противостоит распространению коронавирусной инфекции. Мы не только обеспечиваем собственные нужды, но и помогаем дружественным государствам», - отметил турецкий лидер, добавив, что за последние десятилетия Турция добилась значительных успехов в сфере здравоохранения.

Президент привлек внимание к строительству двух крупных инфекционных больниц в Стамбуле – на территории аэропорта Ататюрк и в районе Санджактепе. По его словам, в этих больницах будут лечиться и иностранные граждане, которые будут доставляться на лечение в больницы Стамбула на санитарных самолетах и затем опять же воздушным путем отбывать обратно, сказал Эрдоган.

Он снова обратился к согражданам с призывом: «Если каждый из нас будет следовать рекомендациям и требованиям, то Турция устранит угрозу коронавирусной инфекции в кратчайшие сроки - намного раньше многих стран мира».