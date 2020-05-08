«Были опасения, что какая-то из сторон воспользуется ситуацией с коронавирусом...»

Отдел информации 21:17

Пандемия коронавируса ослабила градус напряженности между Арменией и Азербайджаном. Как пишет журналист Джошуа Кучера в американском издании Eurasianet, жертв на границе Армении и Азербайджана с начала эпидемии стало значительно меньше. Это, в первую очередь, связано с тем, что международные наблюдатели удалились на карантин. «Международная группа, осуществлявшая наблюдение за режимом прекращения огня, объявила 19 марта о приостановлении своей работы на неопределенный срок в результате вспышки СOvid-19, — пишет Кучера. — Сразу после этого Минская группа ОБСЕ... опубликовала заявление с призывом к обеим сторонам «воздерживаться от любых провокационных действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности в этот период».

В статье американского журналиста отмечается, что поначалу это вызывало беспокойство у политиков. «Были опасения, что может создаться ситуация, при которой кто-то усмотрит в приостановке миссии по мониторингу режима прекращения огня удобный случай или будет беспокоиться, что другая сторона подумает, что это удобный случай, — сказал Eurasianet.org на условиях анонимности знакомый с ситуацией западный дипломат. — Это создало определенный уровень неопределенности». Автор напоминает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш воззвал к прекращению боевых действий по всему миру в свете пандемии COVID-19. Этот призыв также касался и сторон карабахского конфликта. 21 апреля министры иностранных дел Армении и Азербайджана вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ впервые провели встречу в режиме видеоконференции. Среди обсуждаемых тем была ситуация с предпринимаемыми обеими сторонами мерами по укреплению доверия, включая организацию свиданий пленных с обеих сторон с родственниками и продолжение запущенной в прошлом году инициативы по обмену журналистами.