В Турции от COVID-19 вылечились вдвое больше людей, чем заболело за сутки
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,5 тысячи, скончались 47 пациентов, общее число заразившихся превысило 138 тысяч, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Число новых случаев коронавируса в стране достигло минимального уровня с 26 марта, а умерших - с 31 марта.
"Сегодня выявлены 1 542 новых случая, всего заразившихся – 138 657. Мы потеряли сегодня 47 пациентов, всего умерших - 3 786. Вылечились сегодня 3 211 пациентов, всего – 92 691", - написал Коджа в Twitter.
Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi? https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8dUAvwxYcL— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 10, 2020