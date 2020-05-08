В Турции от COVID-19 вылечились вдвое больше людей, чем заболело за сутки

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,5 тысячи, скончались 47 пациентов, общее число заразившихся превысило 138 тысяч, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число новых случаев коронавируса в стране достигло минимального уровня с 26 марта, а умерших - с 31 марта.

"Сегодня выявлены 1 542 новых случая, всего заразившихся – 138 657. Мы потеряли сегодня 47 пациентов, всего умерших - 3 786. Вылечились сегодня 3 211 пациентов, всего – 92 691", - написал Коджа в Twitter.

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