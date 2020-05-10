Умерла последняя принцесса Ирака
В Лондоне в возрасте 99 лет скончалась Бадия бинт Али бен Хусейн аль-Хашими - последняя принцесса хашимитской династии Ирака, сообщает издание «Аль-Багдад аль-Яум".
Отмечается, что принцесса Бадия не дожила всего несколько недель до своего 100-летия.
#BreakingNews: Last Princess of Iraq Passes away at age 100— Arabian Royal Agency (@ARoyalAgency) May 9, 2020
We are deeply saddened by the passing of HRH Princess Badiya Bint Ali Bin Hussein, Last Princess of Kingdom of Hijaz, and the Hashemite Kingdom of Iraq, Saturday 9th May 2020, aged 100 in London, UK. pic.twitter.com/4pFrnFLOpp
Принцесса родилась в 1920 году в Дамаске. Ее дед, шериф Мекки Хусейн бен Али, был из династии Хашимитов, возводящей свой род к Хашиму ибн Абд Манафу - прадеду Пророка Мухаммеда, пишет «Российская газета».
Бен Али в 1916 году возглавил восстание против Османской империи на Ближнем Востоке, а затем стал королем Хиджаза (сейчас это часть Саудовской Аравии). Двое его сыновей стали королями. Абдалла был первым королем Иордании, а Фейсал был несколько месяцев королем Сирии, а затем стал королем Ирака.
Отец Бадии, старший сын по имени Али, как предполагалось, должен был стать королем Хиджаза, но из-за войны против Хусейна бен Али, который намеревался стать королем всех арабов, вынужден был бежать вместе с семьей в Ирак.
Принцессе Бадии удалось избежать гибели, когда в 1958 году генерал Абдель Керим Касем поднял в Ираке восстание и расстрелял практически всю семью ее дяди, короля Фейсала. Принцесса скрылась в посольстве Саудовской Аравии. Саудовская сторона переправила Бадию с мужем и детьми в Каир. Позднее семья переехала в Швейцарию, а оттуда - в Лондон.
Сын принцессы Бадии Али бен Хусейн бен Али бен Абдалла - иракский политический деятель, который выступает за восстановление монархии в стране.