Умерла последняя принцесса Ирака

Отмечается, что принцесса Бадия не дожила всего несколько недель до своего 100-летия.

Принцесса родилась в 1920 году в Дамаске. Ее дед, шериф Мекки Хусейн бен Али, был из династии Хашимитов, возводящей свой род к Хашиму ибн Абд Манафу - прадеду Пророка Мухаммеда, пишет «Российская газета».

Бен Али в 1916 году возглавил восстание против Османской империи на Ближнем Востоке, а затем стал королем Хиджаза (сейчас это часть Саудовской Аравии). Двое его сыновей стали королями. Абдалла был первым королем Иордании, а Фейсал был несколько месяцев королем Сирии, а затем стал королем Ирака.

Отец Бадии, старший сын по имени Али, как предполагалось, должен был стать королем Хиджаза, но из-за войны против Хусейна бен Али, который намеревался стать королем всех арабов, вынужден был бежать вместе с семьей в Ирак.