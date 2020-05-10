Эстония первой получит японское лекарство от COVID-19

Препарат прибудет в страну назначения на будущей неделе, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.

Правительство Японии передало посольству Эстонии в Токио посылку с препаратом Avigan, разработанным японской фармацевтической фирмой Fujifilm Toyama Chemicals, подразделением корпорации Fujifilm, как лекарство против гриппа и предназначенным для лечения коронавируса.

"То, что Эстония получит от Японии лекарство Avigan, является очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации. Я разговаривал... с японским коллегой Тошимицу Мотеги и поблагодарил его", – приводит издание слова эстонского министра Урмаса Рейнсалу.

Япония выделила лекарство для исследования на людях бесплатно в рамках международного сотрудничества – Эстония в ответ обязана поделиться с Японией результатами клинических испытаний. Запросы на получение Avigan для тестирования и экспериментального использования на предмет лечения от COVID-19 направили Японии более 80 государств.

Предполагается, что Avigan подойдет пациентам с легкими симптомами коронавируса. Он противопоказан беременным женщинам из-за риска развития пороков у плода, отмечает сайт NEWSru.com.