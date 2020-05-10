Полиция Германии задержала нападавшего на турецкие заведения террориста

Немецкая полиция подозревает 25-летнего гражданина Германии, сына выходцев из Турции, в серии нападений на принадлежащие туркам заведения в Вальдкрайбурге в период с 16 апреля по 6 мая.

Нападению подверглись парикмахерская, пиццерия, кебабная - подозреваемый забросал их камнями. Наиболее серьезное деяние - поджог продовольственного магазина. В результате возгорания из здания были эвакуированы 27 человек, несколько пострадали, помещению нанесен многомиллионный ущерб, передает РИА Новости.

"Мотивом преступления обвиняемый назвал "ненависть" к турецким согражданам, говорится в сообщении полиции.

Задержали подозреваемого на вокзале города Мюльдорф-ам-Инн - его остановила для проверки полиция, поскольку он воспользовался поездом без билета, при более тщательной проверке в его рюкзаке нашли самодельные бомбы. Вокзал пришлось эвакуировать и оцеплять.

"Я испытываю большое облегчение, что эта трусливая и подлая серия преступлений против соотечественников турецкого происхождения в Вальдкрайбурге закончена, и от опасного преступника больше не исходит угроза. Для меня очевидно, что благодаря задержанию мы смогли предотвратить серьезные преступления. И, как всегда, нам в этом помогла удача - она сама не приходит, ее работа за руку приводит", - заявил глава полиции южной Верхней Баварии Роберт Копп.