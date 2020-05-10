В связи с наблюдающимися в Азербайджане нестабильными погодными условиями ОАО «Азеришыг» перешло на усиленный режим работы. Об этом сказал глава пресс-службы ОАО Вагиф Айдыноглу.

«Дождливая погода, сопровождаемая сильным ветром, привела к кратковременным перебоям в подаче электроэнергии в Гёокчайском, Агсуинском районах, которые находятся на территории регионального управления энергоснабжения и продаж «Центральный Аран», а также в Апшеронском районе на территории регионального управления энергоснабжения и продаж «Баку». В результате оперативных действий сотрудников ОАО перебои были устранены в короткие сроки», - отметил Айдыноглу.