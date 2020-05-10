Британия ослабляет карантин

Власти Великобритании начнут ослаблять карантин с 13 мая. Об этом заявил премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон, передает ТАСС.

Со среды гражданам разрешат неограниченно заниматься спортом на улице, загорать на солнце, поехать на автомобиле в другие места. Кроме того, люди, которые не могут работать из дома, получат возможность вернуться на рабочие места.

Премьер допустил, что на следующем этапе послаблений с 1 июня в стране могут заработать магазины и школы, а с июля - некоторые отели и общественные места. В то же время он предупредил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации все послабления могут быть отменены, добавив, что штрафы за нарушение карантина будут увеличены.