«Формула власти» о роли Азербайджана в достижении Победы над фашизмом

В посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне выпуске передачи «Формула власти», которая транслировалась сегодня на российском телеканале «Россия-24», говорилось и о важной роли Азербайджана в достижении победы в этой войне.

Как сообщает АзерТАдж, в передаче говорилось об истории войны, партизанском движении, также были включены интервью и отрывки из выступлений глав ряда государств и правительств, официальных лиц, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Рассказывалось о борьбе стран и народов мира против фашизма как на фронте, так и в тылу.

Был отмечен и вклад Азербайджана в достижение великой Победы, что более 120 Героев Советского Союза - выходцы из Азербайджана. В годы войны азербайджанские заводы круглосуточно производили военную технику, в том числе знаменитые «Катюши». Азербайджан поставлял 70 процентов нефти, 80 процентов топлива и 90 процентов смазочных масел для Советской армии.

В передаче был представлен и отрывок из интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева первому заместителю генерального директора российского информагентства ТАСС Михаилу Гусману.

«Азербайджан внес весомый вклад в нашу общую Победу. Главной базой горюче-смазочных материалов был Азербайджан. И неслучайно фашистская Германия намеревалась захватить Баку... 9 мая я всегда встречаюсь с ветеранами, мы вместе возлагаем цветы, венки, чтим память павших, общаемся. Каждый раз общаясь с ними, скажу так, заряжаешься энергией. Многим из них за 90, даже под 100 лет. Но, во-первых, и в физическом плане они демонстрируют закалку. А самое главное, их моральный дух, их оптимизм и любовь к жизни, конечно, поражают, удивляют, и мы можем только восторгаться ими»,- сказал президент Ильхам Алиев.