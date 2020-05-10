Ученые опровергли миф о коллективном иммунитете к коронавирусу

Пандемия коронавируса «только начинает развиваться», в 2020 году коллективный иммунитет не выработается ни в одном регионе. Об этом заявили эпидемиологи школы общественного здравоохранения американского Университета Джонса Хопкинса, сообщает РИА Новости.

Свои выводы ученые сделали на основе статистики заражения коронавирусом SARS-Cov-2, обратив внимание, что ни в одной стране доля инфицированных не превысила 4%. Для выработки же коллективного иммунитета требуется, чтобы 70% населения переболели. В пример специалисты привели США, где сегодня заражены около 1,25 млн человек. Для достижения коллективного иммунитета без вакцинирования необходимо не меньше 200 млн случаев.

Например, если коронавирус продолжит распространяться в США такими же темпами, то достичь коллективного иммунитета без вакцины можно будет лишь в 2021 году. Это унесет жизни более чем 500 тысяч американцев.

Эпидемиологи призвали людей отказаться от мысли умышленно заразиться коронавирусом ради иммунитета. Они напомнили, что в 1980-е были популярны «ветрянка-пати», целью которых было заражение ветряной оспой, и призвали не устраивать аналогичные веселья, так как по сравнению с ветрянкой, которая уносила не более 150 жизней в год, от коронавируса в Штатах ежедневно умирает до 2 тысяч человек.