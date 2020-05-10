Каннский кинофестиваль отменили впервые за его историю

Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится, сообщил Variety представитель оргкомитета.

Режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса во Франции продлили как минимум до 10 июля. Поэтому, по словам собеседника издания, провести фестиваль даже осенью будет крайне сложно. От идеи сделать Канны виртуальными организаторы отказались сразу.

Отобранные на конкурс фильмы представят на других фестивалях. Среди них — Венецианский. Список кинолент обнародуют в начале июня.

Фестиваль должен был пройти 12-23 мая. В марте оргкомитет перенес фестиваль на конец июня. Но тогда упомянули, что это предварительное решение.

Каннский фестиваль проводится с 1946 года. В 2020 году его отменили впервые.