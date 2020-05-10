В российском городе на плакате к 9 Мая перепутали немецких и советских солдат

Ошибку обнаружили пользователи соцсетей. «Смотрим плакат о Брестской крепости. Слева группа солдатиков. Только это не красноармейцы. Это немцы, сразу после штурма, когда уже перебили всех защитников. Справа надписи на фоне другой фотографии. Это вообще поляки. Брест принадлежал Польше, но в 1939-м передан СССР. То есть это довоенное фото и опять не с красноармейцами», — цитируют «Известия» слова одного из них.

Перед ветеранами Великой Отечественной войны и местными жителями извинилась главный художник города.

Как сообщает ТАСС, фотографию с немецкими солдатами на плакате к 9 Мая заменили. Теперь на плакате изображена Брестская крепость.