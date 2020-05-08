В Москве умерли еще 56 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 56 человек, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации.
У них был подтвержден диагноз пневмония. Всего в столице умерли 1 124 вирус-положительных пациента, передает ТАСС.
Накануне сообщалось о 58 скончавшихся пациентах с коронавирусом.
Общее количество заразившихся коронавирусом в России сегодня превысило 200 тысяч человек. Страна занимает пятое место по числу заразившихся.