В Москве умерли еще 56 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 56 человек, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации.

У них был подтвержден диагноз пневмония. Всего в столице умерли 1 124 вирус-положительных пациента, передает ТАСС.

Накануне сообщалось о 58 скончавшихся пациентах с коронавирусом.

Общее количество заразившихся коронавирусом в России сегодня превысило 200 тысяч человек. Страна занимает пятое место по числу заразившихся.