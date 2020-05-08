Минздрав Армении бьет тревогу: в реанимации не осталось свободных мест

«Это самая большая реанимация в Армении, и здесь нет свободных мест», — заявил Торосян в ходе прямого эфира из медицинского центра, который занимается исключительно лечением пациентов с коронавирусом.

Крупнейшее в Армении реанимационное отделение медцентра «Григор Лусаворич» полностью занято больными коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на своей странице в Facebook, сообщают армянские СМИ.

Министр отметил, что в реанимационном отделении центра находятся 45 больных в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Торосян заметил, что у большинства тяжелобольных коронавирусная инфекция осложнена сахарным диабетом.

9 мая глава армянского Минздрава заявил, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, нужно будет соблюдать достаточно продолжительное время. По его словам, если динамика последних дней сохранится, то число зараженных COVID-19 будет удваиваться в Армении каждые 15 дней. Таким образом, при сохранении нынешней тенденции 24 мая число выявленных случаев инфицирования достигнет 6 350, а 8 июня – 12 700. Торосян также отметил, что надо быть готовым еще к десяткам смертей от болезни.

По состоянию на 10 мая, в Армении зафиксировано 3 313 случаев заражения коронавирусом. 45 человек скончались.