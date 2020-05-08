Спецслужбы Турции помогли освободить похищенную в Кении итальянку

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) оказала содействие в освобождении гражданки Италии Сильвии Констанцо Романо, похищенной в городе Чакама на юго-востоке Кении в ноябре 2018 года. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники в турецких силах безопасности.

Согласно информации, 25-летняя Романо работала в одной из гуманитарных организаций, осуществляющих деятельность на территории Сомали. MIT по просьбе итальянских властей подключилась к поискам похищенной девушки в декабре 2019 года.

Через свою разведывательную сеть в регионе турецким спецслужбам удалось установить, что Романо жива. «Чтобы установить местонахождение Романо и провести своевременные действия, было налажено сотрудничество с представителями турецкой разведки, находящимися в регионе», - рассказала в эфире телеканала LA7 замглавы МИД Италии Марина Серени.

В результате скоординированных действий MIT и соответствующих структур Сомали и Италии Сильвия Констанцо Романо была освобождена из плена. 9 мая ее передали представителям итальянского правительства в столице Сомали, Могадишо. Утром, 10 мая, Романо чартерным рейсом доставили в аэропорт Чампино под Римом. В воздушной гавани ее встречали премьер-министр Италии Джузеппе Конте, глава МИД Луиджи ди Майо и члены семьи девушки. Романо выразила благодарность всем, кто принял участие в ее освобождении.