В мире уже более четырех миллионов заболевших COVID-19

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило четыре миллиона. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, которые обновляются в реальном времени.

Согласно опубликованным данным, всего в мире выявлено 4 088 393 человека с COVID-19. Больше всего случаев заболевания в США — более 1,3 миллиона человек. На втором месте Испания (224 350 случаев), на третьем — Великобритания (220 449 случаев).

Жертвами коронавируса стали 281 893 человека по всему миру. Из них более 79,3 тысячи человек скончались в США, 31,9 тысячи — в Великобритании, 30,5 тысячи — в Италии.

При этом уже вылечились от инфекции 1 397 501 человек по всему миру. Лидером по этому показателю также являются США (212,5 тысяч человек). На втором месте Германия — там выздоровели 144,4 тысячи пациентов. Еще 136,1 тысячи человек поправились в Испании.