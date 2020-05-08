В Грузии проливные дожди затопили 20 сел

В Грузии в результате проливных дождей серьезно пострадали жители 20 сел двух муниципалитетов Кахетии. Вода затопила до 15 тысяч га сельскохозяйственных земель, повреждены дороги, затоплены первые этажи и подвалы домов, сообщает Интерфакс.

В Лагодехском муниципалитете вышла из берегов река Кабали, повредив дома и затопив сельхозяйственные угодия в нескольких селах. Уничтожены запасы продуктов, хранящиеся в подвалах, а также бытовая техника.

Воды реки Дуруджи, в Кварельском муниципалитете, снесли лесопильный цех, ворвались в жилые дома, один из которых, находящийся на ее берегу, унесла вода. Затоплены виноградники и посевы однолетних культур. Сотни семей остались без урожая.

Откачивать воду местным жителям помогают спасатели.