Ученые выяснили: жара не убьет коронавирус

Исследователи в Университете Торонто изучили более 375 тысяч случаев заражения в США и Канаде и не выявили связи между температурой и распространением инфекции. Оказалось, что при температуре выше +25 заболеваемость снижается с каждым градусом всего на 1,5%, пишет «Росбалт».

Профессор Дионн Гесинк отметила, что «остановить эпидемию помогут только мероприятия в сфере здравоохранения».

«Высокие температуры и влажность могут умеренно снизить скорость передачи коронавируса, однако в лучшем случае погода играет лишь второстепенную роль в борьбе с эпидемией», — добавил Хажир Рахмандад из Школы управления менеджмента MIT Sloan в США.