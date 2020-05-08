США и Россия поспорили о роли СССР во Второй мировой видео
В канун 75-летия победы над нацистской Германией Россия и США снова поспорили о роли СССР во Второй мировой войне и о ее итогах.
8 мая в официальном аккаунте администрации американского президента появился твит с видео Дональда Трампа, который возлагает венок погибшим во время Второй мировой войны, пишет Русская служба BBC.
Видео сопровождается подписью: "8 мая 1945 года Америка и Великобритания победили нацистов! Американский дух всегда побеждает. В конечном итоге именно это и происходит".
On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!— The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020
"America's spirit will always win. In the end, that's what happens." pic.twitter.com/umCOwRXWlB
В ответ МИД РФ выразил возмущение "попытками искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне".
"Не можем... пройти мимо размещенного на страницах Белого дома в соцсетях комментария, где победа над гитлеровской Германией приписывается исключительно Америке и Великобритании, - говорится в заявлении МИД России. - У американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества".
Российское внешнеполитическое ведомство также пообещало "провести серьезный разговор" об этом с американскими коллегами.
В заявлении российского МИД говорится, что твит Белого дома идет вразрез с заявлением о встрече на Эльбе, принятым Дональдом Трампом и Владимиром Путиным 25 апреля. В нем как раз акцентировалось сотрудничество между США и СССР.
В то же время недавние заявления Госдепартамента США о Второй мировой войне говорят совсем об ином. Еще 7 мая Госдепартамент и лидеры девяти восточноевропейских стран приняли заявление, в котором отдается дань уважения борцам с нацизмом, но говорится, что исход войны "не принес свободы Европе".
"Страны Балтии были незаконно оккупированы и аннексированы. Советский Союз держал и другие страны в железном кулаке с помощью подавляющего военного превосходства, репрессий и идеологического контроля", - говорится в заявлении, которое заканчивается напоминанием о том, что мир между странами "требует искреннего и последовательного соблюдения международного права и норм, включая суверенитет и территориальную целостность всех стран".