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В канун 75-летия победы над нацистской Германией Россия и США снова поспорили о роли СССР во Второй мировой войне и о ее итогах. 8 мая в официальном аккаунте администрации американского президента появился твит с видео Дональда Трампа, который возлагает венок погибшим во время Второй мировой войны, пишет Русская служба BBC. Видео сопровождается подписью: "8 мая 1945 года Америка и Великобритания победили нацистов! Американский дух всегда побеждает. В конечном итоге именно это и происходит".

On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!



"America's spirit will always win. In the end, that's what happens." pic.twitter.com/umCOwRXWlB — The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020

В ответ МИД РФ выразил возмущение "попытками искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне". "Не можем... пройти мимо размещенного на страницах Белого дома в соцсетях комментария, где победа над гитлеровской Германией приписывается исключительно Америке и Великобритании, - говорится в заявлении МИД России. - У американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества". Российское внешнеполитическое ведомство также пообещало "провести серьезный разговор" об этом с американскими коллегами. В заявлении российского МИД говорится, что твит Белого дома идет вразрез с заявлением о встрече на Эльбе, принятым Дональдом Трампом и Владимиром Путиным 25 апреля. В нем как раз акцентировалось сотрудничество между США и СССР.