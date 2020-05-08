Пожарные полностью потушили возгорание, возникшее в хосписе для престарелых в Красногорске в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Всего в момент возгорания в хосписе находились 37 человек, восемь из них - персонал. По данным источника ТАСС в экстренных службах, погибли 10 человек. Десять человек были спасены.

* * *

В России в результате пожара в хосписе, расположенном в подмосковном Красногорске, погибли девять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.