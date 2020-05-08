Пожар в российском хосписе: погибли десять человек видео; обновлено 03:12
Пожарные полностью потушили возгорание, возникшее в хосписе для престарелых в Красногорске в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
Всего в момент возгорания в хосписе находились 37 человек, восемь из них - персонал. По данным источника ТАСС в экстренных службах, погибли 10 человек. Десять человек были спасены.
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В России в результате пожара в хосписе, расположенном в подмосковном Красногорске, погибли девять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.
"По последним данным, погибли девять человек", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, на место пожара выехали следователи и криминалисты ГСУ СК Московской области.
Сообщение о возгорании в хосписе для престарелых "Второй дом" поступило пожарным в 23:59. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Открытое горение было ликвидировано в 00:32. Площадь пожара составила 15 кв. м. Всего, по данным ведомства МЧС РФ, в здании находились 37 человек.