Вице-президент США ушел на самоизоляцию

Вице-президент США Майк Пенс принял решение отправиться на самоизоляцию после того, как у его пресс-секретаря Кэти Миллер - супруги советника главы государства Дональда Трампа Стивена Миллера - диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным его источников, Пенс не присутствовал в субботу на совещании, которое провел Трамп с представителями высшего военного руководства.

Как сообщил собеседник агентства, из-за отсутствия официального объявления об изоляции вице-президента США Пенс, у которого тест на коронавирус 8 мая дал отрицательный результат, будет находиться дома в целях предосторожности.