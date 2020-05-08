Китай сокращает инвестиции в США

Прямые инвестиции КНР в экономику Соединенных Штатов сократились с $5,4 млрд до $5 млрд в 2019 году, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на доклад Национального комитета по американо-китайским отношениям и компании Rhodium Group.

По данным исследования, объем капиталовложений в американскую экономику со стороны КНР в 2019 году стал самым низким с 2009 года, когда мировая экономика переживала рецессию.

Эксперты связывают данную ситуацию с похолоданием в отношениях двух стран и ограничениями, которые китайское правительство ввело на вложения в иностранный капитал.