Эсминец военно-морских сил Ирана во время учений по ошибке обстрелял другой военный корабль. Как сообщает Lenta.ru, об этом говорится в сообщении агентства AAA в Twitter.

По предварительной информации, в результате ЧП погиб весь экипаж из 40 человек. Инцидент произошел в Оманском заливе.

Журналист Тагвей Бабак, в свою очередь, сообщает, что эсминец запустил противокорабельную ракету в военно-транспортное судно Konarak. После этого пострадавший корабль затонул. На его борту было 30 человек.