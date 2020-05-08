В освобожденном от коронавируса Ухане обнаружили новых заболевших

В китайском городе Ухань, освобожденном от коронавируса, обнаружили новых зараженных этой инфекцией. Об этом сообщил провинциальный Комитет здравоохранения, передает РИА Новости.

Согласно данным, в городе обнаружили пять новых заболевших. В воскресенье, 10 мая, был выявлен еще один случай COVID-19, который стал первым с 3 апреля. Таким образом, в Ухане насчитывается шесть человек, у которых обнаружили коронавирус.

За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 334 случая заражения. Всего в городе выздоровели 46 464 человека. При этом 3869 жителей умерли.

Город Ухань стал очагом распространения коронавирусной инфекции. 31 декабря 2019 года китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии. 11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. 7 мая Китай понизил уровень эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса во всех регионах.