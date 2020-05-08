В Африке решили лечить коронавирус растительными препаратами

Несколько африканских стран решили закупить растительный препарат для борьбы с коронавирусом.

Как передает Reuters, лекарство на основе растения с противомалярийными свойствами создали в Малагасийском институте прикладных исследований. По словам президента Мадагаскара, это средство помогло вылечить двух пациентов.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что препарат не прошел ни одного тестирования на эффективность и безопасность.