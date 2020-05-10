Названы симптомы коронавируса, при которых необходима госпитализация

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, при каких симптомах коронавируса необходима госпитализация, сообщает РИА Новости.

"Если у вас нарастают симптомы одышки, удушья, то для вас стопроцентные показания обратиться за стационарной помощью и за динамическим наблюдением врачей в условиях инфекционного отделения больницы", - рассказал специалист в комментарии телеканалу "Звезда".

Он пояснил, что в данной ситуации медики постоянно следят за состоянием больного, чтобы в случае ухудшения состояния сразу приступить к инкубации легких посредством аппарата ИВЛ.