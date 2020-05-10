Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом

Число выявленных заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 тысяч 656, до 221 344, у 46,5% новых заболевших нет симптомов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Общее число зарегистрированных случаев в России достигло 221 344. По этому показателю Россия вышла на третье место, обойдя Италию и Великобританию.

"Оперативная сводка на 11.05.2020. За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 656 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5417 (46,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в РФ зарегистрировано 221 344 случаев (+5,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.