Коронавирус в Йемене: Аден объявили «зараженным городом»

Власти Йемена объявили Аден, временное место пребывания правительства страны, поддерживаемого Саудовской Аравией, «зараженным городом», после того, как число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 во втором по величине населенном пункте страны возросло до 35 с четырьмя летальными исходами, передает Reuters.

Национальный комитет по коронавирусу в Адене поздно вечером в воскресенье, 10 мая, объявил о 17 новых случаях заболевания COVID-19, десять из них — в Адене. Общее число инфицированных в районах, находящихся под контролем просаудовского правительства и формирований Южного переходного совета, достигло 51 при восьми летальных исходах.

В то же время поддерживаемые Ираном хуситы ранее сообщили лишь о двух случаях заражения с одним летальным исходом. Правительство в Адене обвиняет хуситов в сокрытии реальных масштабов распространения заболевания в Сане и на удерживаемых ими территориях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что в Йемене, население которого обладает одним из самых низких уровней иммунитета к болезням по сравнению с другими странам, наблюдается полномасштабная передача вируса.

Комитет, базирующийся в Адене, заявил, что город объявлен «зараженным» из-за распространения коронавируса и других заболеваний после недавнего наводнения. Передвижения людей из Адена в другие регионы страны запрещено, за исключением перевозки грузов.