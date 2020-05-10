Узбекистан станет наблюдателем в ЕАЭС

В июне 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что стране при принятии решения по поводу вступления в ЕАЭС нужно проанализировать все вызовы. В январе этого года Мирзиёев заявил, что вопрос участия страны в союзе должен быть всесторонне изучен в парламенте. В начале марта кабмин принял решение внести на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии республики в ЕАЭС в качестве наблюдателя. В конце апреля законодательная (нижняя) палата парламента большинством голосов одобрила участие страны в союзе в статусе наблюдателя.

Сенат Узбекистана на пленарном заседании в понедельник принял постановление об одобрении участия страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в качестве наблюдателя, сообщили РИА Новости в информационной службе верхней палаты.

"Сенаторы большинством голосов одобрили предложение участия Республики Узбекистан в ЕАЭС в статусе "государства-наблюдателя". По данному вопросу принято соответствующее постановление Сената", - сказал представитель верхней платы. По его словам, в голосовании участвовал 91 из 100 действующих сенаторов. За данное решение проголосовал 71 сенатор, против – 16, воздержались четверо.

По мнению сторонников налаживания сотрудничества в рамках ЕАЭС, взаимодействие с данной организацией способствует дальнейшему расширению возможностей увеличения объемов внешней торговли, осуществления в стране крупных инвестиционных проектов, территориальных кластеров, развития региональных связей при организации промышленных и торговых зон, отметили в инфослужбе. "Участие Узбекистана в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя даст возможность быть информированным о работе, осуществляемой в рамках данной организации, и в результате анализа сделать правильный вывод", - отметил представитель Сената.

"Сенаторы, не поддержавшие сотрудничество с данной организацией, высказали мнение о возможных его последствиях: снижение темпов производства в ряде отраслей нашей экономики, потери рабочих мест в определенной степени, замедление процессов инвестиционной деятельности и модернизации промышленности", - добавили в верхней палате.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.