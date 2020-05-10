Синоптики о погоде на завтра: 20 градусов тепла
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Умеренный юго-западный ветер днем усилится, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 9-11, днем 18-21 тепла, в Баку ночью 9-11, днем 18-20 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 765 до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем - 40-45%.
В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако на некоторых горных территориях днем ожидаются грозы, временами дожди, возможен град. Ночью и утром туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 5-10, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью 2-6, днем 8-13 градусов тепла.