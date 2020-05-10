В Испании снижается число новых жертв COVID-19

В Испании из-за коронавируса нового типа за сутки умерли по меньшей мере 123 человека, сообщает Минздрав королевства.

Этот показатель - самый низкий примерно за восемь недель. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 26 744. Число инфицированных выросло за 24 часа на 373. Общее количество заболевших, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, достигло 227 436. Выздоровели 137 139 пациентов, этот показатель за день вырос на 973.

Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании снижается, правительство постепенно смягчает ограничительные меры. Сейчас испанцам всех возрастов разрешено гулять и заниматься спортом на улице.