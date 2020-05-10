США выводят ракетные комплексы из Ближнего Востока оперативный комментарий

Икрам Нур, автор haqqin.az

США выводят из Саудовской Аравии две из четырех батарей Patriot, размещенных там в октябре для охраны нефтяных объектов, и еще две из региона Ближнего Востока.

Что до двух последних – то они будут отправлены в США на модернизацию и техническое обслуживание, сообщило информационное агентство AP со ссылкой на официальный источник, пожелавший остаться анонимным.

А вот с теми, что выводятся из Саудовской Аравии, все обстоит гораздо интереснее. Но сначала – о небольшом ажиотаже, который вызвало это решение на Ближнем Востоке и в экспертных кругах.

На первый взгляд, все предельно очевидно – перед нами сокращение американского присутствие в Саудовской Аравии. Причем всего через несколько месяцев после того, как Пентагон начал наращивать там свою военную мощь, ссылаясь на необходимость «противодействия угрозам со стороны Ирана».

Patriot на саудовской базе "Принц Султан"

А потому комментаторы тут же разделились на три лагеря. Одни утверждают, что причиной этого решения Вашингтона является то, что в Белом доме считают: военная угроза Эр-Рияду со стороны Тегерана ослабла. А потому содержание в Королевстве сразу четырех «Патриотов» не имеет смысла, для защиты хватит и двух, расположенных на авиабазе «Принц Султан» в Аль-Хардж.

«А вот и нет», - возражают им оппоненты, - «тут все гораздо глубже: таким образом Трамп выражает свое недовольство строптивостью саудитов в ходе апрельского нефтяного кризиса». Дескать, они злоумышляли против американских производителей нефти – вот теперь пусть понервничают без зонтика систем ПВО.

Ведь не зря же в конце марта несколько сенаторов-республиканцев предупреждали Эр-Рияд о том, что если он не примет американские предложения по сокращению объемов добычи, то нарвется на «рычаги государственного воздействия» со стороны США, в числе которых – и ограничение военной поддержки.

Третьи вообще заявили, что эти батареи ПВО сменят климат сухой и жаркий на жаркий, но влажный. То есть – будут переброшены в одну из стран Юго-Восточной Азии, где послужат предостережением Китаю, ведь в акватории Южно-Китайского моря даже рыбу запрещает соседним странам ловить.

А тут еще и Дональд Трамп добавил интриги. Его ответ на вопрос о выводе Патриотов из Саудовской Аравии может служить образцом того, как что-то сказать, но при этом не сказать ничего: «Мы делаем много шагов на Ближнем Востоке и в других местах. Мы много чего делаем по всему миру, в военном отношении нас используют во всем мире».

Вот давно подозревал американского президента в склонности к троллингу международной общественности, и такой его ответ – яркое тому подтверждение. В переводе с языка политики на человеческий Дональд Трамп заявил примерно следующее: ну, выводим и выводим, ваше-то какое дело?

больному королю пришлось лично поговорить с Трампом

И действительно, почему верховный главнокомандующий вооруженных сил США должен объясняться по вопросам передислокации американских войск? Тем более что перемещать их будут в очень интересное место. Очень.

В начале нынешнего года генерал Фрэнк Маккензи, командующий силами США на Ближнем Востоке, в ходе визита на базу «Принц Султан» заявил, что она, эта база, конечно, имеет ключевое стратегическое значение. Но вот конкретное количество войск и вооружений на ней будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в регионе и даже – во всем остальном мире. Это первое.

А вот вам и второе: при том, что американская армия сегодня является самой мощной в мире – ее численность и количество имеющихся видов вооружений все-же ограничено. Тех же «Патриотов» не так уж много, а потому американское командование постоянно маневрирует, там усилится – там сократится, все зависит от того, где сейчас «горячее».

Поэтому не буду интриговать – две батареи Patriot едут в Ирак. Вот и сами судите – легче от такого «сокращения американского военного присутствия в Саудовской Аравии» Тегерану станет или совсем даже наоборот. Поскольку теперь «под зонтиком» этих комплексов окажутся еще и Сирия и некоторые районы Ирана.

Кстати, на днях состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и саудовским королем Салманом. Президент США заверил монарха, что американская поддержка Королевства остается неизменной, беспокоится из-за двух батарей не стоит, дескать, надо будет – разместим обратно.

Не забыв при этом – вот бизнесмен в нем неистребим – ввернуть, что военно-промышленный комплекс США вполне в состоянии сделать и продать Эр-Рияду пару батарей Patriot в личное, что называется, пользование. И даже, за отдельную плату, подготовит для них расчеты из местных военных. А до того времени – американские солдаты за счет саудовской стороны и сами будут их обслуживать. Словом, любой каприз за ваши деньги.

Такая вот политика Америки на Ближнем Востоке, которая рука об руку идет с коммерцией, но при этом не перестает быть антииранской, просаудовской и направленной на сохранение присутствия США в регионе.

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