Икрам Нур, автор haqqin.az 13:27

США выводят из Саудовской Аравии две из четырех батарей Patriot, размещенных там в октябре для охраны нефтяных объектов, и еще две из региона Ближнего Востока. Что до двух последних – то они будут отправлены в США на модернизацию и техническое обслуживание, сообщило информационное агентство AP со ссылкой на официальный источник, пожелавший остаться анонимным. А вот с теми, что выводятся из Саудовской Аравии, все обстоит гораздо интереснее. Но сначала – о небольшом ажиотаже, который вызвало это решение на Ближнем Востоке и в экспертных кругах. На первый взгляд, все предельно очевидно – перед нами сокращение американского присутствие в Саудовской Аравии. Причем всего через несколько месяцев после того, как Пентагон начал наращивать там свою военную мощь, ссылаясь на необходимость «противодействия угрозам со стороны Ирана».

А потому комментаторы тут же разделились на три лагеря. Одни утверждают, что причиной этого решения Вашингтона является то, что в Белом доме считают: военная угроза Эр-Рияду со стороны Тегерана ослабла. А потому содержание в Королевстве сразу четырех «Патриотов» не имеет смысла, для защиты хватит и двух, расположенных на авиабазе «Принц Султан» в Аль-Хардж. «А вот и нет», - возражают им оппоненты, - «тут все гораздо глубже: таким образом Трамп выражает свое недовольство строптивостью саудитов в ходе апрельского нефтяного кризиса». Дескать, они злоумышляли против американских производителей нефти – вот теперь пусть понервничают без зонтика систем ПВО. Ведь не зря же в конце марта несколько сенаторов-республиканцев предупреждали Эр-Рияд о том, что если он не примет американские предложения по сокращению объемов добычи, то нарвется на «рычаги государственного воздействия» со стороны США, в числе которых – и ограничение военной поддержки. Третьи вообще заявили, что эти батареи ПВО сменят климат сухой и жаркий на жаркий, но влажный. То есть – будут переброшены в одну из стран Юго-Восточной Азии, где послужат предостережением Китаю, ведь в акватории Южно-Китайского моря даже рыбу запрещает соседним странам ловить. А тут еще и Дональд Трамп добавил интриги. Его ответ на вопрос о выводе Патриотов из Саудовской Аравии может служить образцом того, как что-то сказать, но при этом не сказать ничего: «Мы делаем много шагов на Ближнем Востоке и в других местах. Мы много чего делаем по всему миру, в военном отношении нас используют во всем мире». Вот давно подозревал американского президента в склонности к троллингу международной общественности, и такой его ответ – яркое тому подтверждение. В переводе с языка политики на человеческий Дональд Трамп заявил примерно следующее: ну, выводим и выводим, ваше-то какое дело?