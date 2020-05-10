США выводят ракетные комплексы из Ближнего Востока оперативный комментарий
США выводят из Саудовской Аравии две из четырех батарей Patriot, размещенных там в октябре для охраны нефтяных объектов, и еще две из региона Ближнего Востока.
Что до двух последних – то они будут отправлены в США на модернизацию и техническое обслуживание, сообщило информационное агентство AP со ссылкой на официальный источник, пожелавший остаться анонимным.
А вот с теми, что выводятся из Саудовской Аравии, все обстоит гораздо интереснее. Но сначала – о небольшом ажиотаже, который вызвало это решение на Ближнем Востоке и в экспертных кругах.
На первый взгляд, все предельно очевидно – перед нами сокращение американского присутствие в Саудовской Аравии. Причем всего через несколько месяцев после того, как Пентагон начал наращивать там свою военную мощь, ссылаясь на необходимость «противодействия угрозам со стороны Ирана».
А потому комментаторы тут же разделились на три лагеря. Одни утверждают, что причиной этого решения Вашингтона является то, что в Белом доме считают: военная угроза Эр-Рияду со стороны Тегерана ослабла. А потому содержание в Королевстве сразу четырех «Патриотов» не имеет смысла, для защиты хватит и двух, расположенных на авиабазе «Принц Султан» в Аль-Хардж.
«А вот и нет», - возражают им оппоненты, - «тут все гораздо глубже: таким образом Трамп выражает свое недовольство строптивостью саудитов в ходе апрельского нефтяного кризиса». Дескать, они злоумышляли против американских производителей нефти – вот теперь пусть понервничают без зонтика систем ПВО.
Ведь не зря же в конце марта несколько сенаторов-республиканцев предупреждали Эр-Рияд о том, что если он не примет американские предложения по сокращению объемов добычи, то нарвется на «рычаги государственного воздействия» со стороны США, в числе которых – и ограничение военной поддержки.
Третьи вообще заявили, что эти батареи ПВО сменят климат сухой и жаркий на жаркий, но влажный. То есть – будут переброшены в одну из стран Юго-Восточной Азии, где послужат предостережением Китаю, ведь в акватории Южно-Китайского моря даже рыбу запрещает соседним странам ловить.
А тут еще и Дональд Трамп добавил интриги. Его ответ на вопрос о выводе Патриотов из Саудовской Аравии может служить образцом того, как что-то сказать, но при этом не сказать ничего: «Мы делаем много шагов на Ближнем Востоке и в других местах. Мы много чего делаем по всему миру, в военном отношении нас используют во всем мире».
Вот давно подозревал американского президента в склонности к троллингу международной общественности, и такой его ответ – яркое тому подтверждение. В переводе с языка политики на человеческий Дональд Трамп заявил примерно следующее: ну, выводим и выводим, ваше-то какое дело?
И действительно, почему верховный главнокомандующий вооруженных сил США должен объясняться по вопросам передислокации американских войск? Тем более что перемещать их будут в очень интересное место. Очень.
В начале нынешнего года генерал Фрэнк Маккензи, командующий силами США на Ближнем Востоке, в ходе визита на базу «Принц Султан» заявил, что она, эта база, конечно, имеет ключевое стратегическое значение. Но вот конкретное количество войск и вооружений на ней будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в регионе и даже – во всем остальном мире. Это первое.
А вот вам и второе: при том, что американская армия сегодня является самой мощной в мире – ее численность и количество имеющихся видов вооружений все-же ограничено. Тех же «Патриотов» не так уж много, а потому американское командование постоянно маневрирует, там усилится – там сократится, все зависит от того, где сейчас «горячее».
Поэтому не буду интриговать – две батареи Patriot едут в Ирак. Вот и сами судите – легче от такого «сокращения американского военного присутствия в Саудовской Аравии» Тегерану станет или совсем даже наоборот. Поскольку теперь «под зонтиком» этих комплексов окажутся еще и Сирия и некоторые районы Ирана.
Кстати, на днях состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и саудовским королем Салманом. Президент США заверил монарха, что американская поддержка Королевства остается неизменной, беспокоится из-за двух батарей не стоит, дескать, надо будет – разместим обратно.
Не забыв при этом – вот бизнесмен в нем неистребим – ввернуть, что военно-промышленный комплекс США вполне в состоянии сделать и продать Эр-Рияду пару батарей Patriot в личное, что называется, пользование. И даже, за отдельную плату, подготовит для них расчеты из местных военных. А до того времени – американские солдаты за счет саудовской стороны и сами будут их обслуживать. Словом, любой каприз за ваши деньги.
Такая вот политика Америки на Ближнем Востоке, которая рука об руку идет с коммерцией, но при этом не перестает быть антииранской, просаудовской и направленной на сохранение присутствия США в регионе.