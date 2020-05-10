«Четвертая промышленная революция» Клауса Шваба на азербайджанском языке
На последнем саммите заседания Всемирного экономического форума, состоявшегося в Давосе, между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом форума Бёрге Бренде был подписан протокол намерения о создании в Баку регионального центра по четвертой промышленной революции.
В этом отношении, учитывая особую важность, произведение основателя и исполнительного директора Всемирного экономического форума Клауса Шваба «Четвертая промышленная революция» переведено на азербайджанский язык учеными UNEC (Азербайджанский государственный экономический университет) и опубликовано.
В книге рассказывается о том, что такое четвертая промышленная революция, основанная на ошеломляющих технологических прорывах в самом широком спектре областей, включая искусственный интеллект, роботизацию, автомобили-роботы, трехмерную печать, нанотехнологии, биотехнологии, квантовое вычисление, какие новшества она принесет, какое окажет влияние, чтобы превратиться в общее благо.
Автор отмечает, что книга рассчитана на тех, кто интересуется нашим общим будущим, и кто твердо намерен использовать возможности революционных технологий, чтобы изменить мир к лучшему. С этой точки зрения в произведении описываются основные особенности новой технологической революции, подчеркиваются возможности и дилеммы и, самое важное - исследуются пути возникновения четвертой промышленной революции под контролем человечества.
Предисловие к изданной на азербайджанском языке книге «Четвертая промышленная революция», которая считается первым фундаментальным произведением в соответствующей сфере, написана министром экономики Микаилом Джаббаровым. Подчеркивая в предисловии широкую информацию об основных инновациях, олицетворяющих четвертую промышленную революцию, представление этого произведения на азербайджанском языке читателям М.Джаббаров оценил как важный вклад в процесс формирования современного экономического мышления в стране.
Произведение, написанное на английском языке, на сегодняшний день опубликовано более чем на 15 языках, в том числе китайском, немецком, французском, испанском, португальском, итальянском, русском, турецком и арабском языках. Издание книги на азербайджанском языке осуществлено на основе соответствующего договора, подписанного между Всемирным экономическим форумом и UNEC. В соответствии с договором перевод произведения на азербайджанский язык и исключительные права на публикацию даны UNEC Всемирным экономическим форумом. Книга издана UNEC тиражом 1 000 экземпляров по принципу социальной ответственности, предусматривается ее раздача соответствующим структурам, в том числе университетам, библиотекам и исследовательским центрам.
Научный редактор изданной на азербайджанском языке книги «Четвертая промышленная революция» ректор UNEC, доктор экономических наук, профессор Адалат Мурадов. Перевод произведения на азербайджанский язык осуществлен доктором философии по экономике, доцентом Эльшаном Багирзаде (UNEC) и исследователем Тахмасибом Ализаде (UNEC).