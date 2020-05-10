13:37

На последнем саммите заседания Всемирного экономического форума, состоявшегося в Давосе, между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом форума Бёрге Бренде был подписан протокол намерения о создании в Баку регионального центра по четвертой промышленной революции.

В этом отношении, учитывая особую важность, произведение основателя и исполнительного директора Всемирного экономического форума Клауса Шваба «Четвертая промышленная революция» переведено на азербайджанский язык учеными UNEC (Азербайджанский государственный экономический университет) и опубликовано. В книге рассказывается о том, что такое четвертая промышленная революция, основанная на ошеломляющих технологических прорывах в самом широком спектре областей, включая искусственный интеллект, роботизацию, автомобили-роботы, трехмерную печать, нанотехнологии, биотехнологии, квантовое вычисление, какие новшества она принесет, какое окажет влияние, чтобы превратиться в общее благо. Автор отмечает, что книга рассчитана на тех, кто интересуется нашим общим будущим, и кто твердо намерен использовать возможности революционных технологий, чтобы изменить мир к лучшему. С этой точки зрения в произведении описываются основные особенности новой технологической революции, подчеркиваются возможности и дилеммы и, самое важное - исследуются пути возникновения четвертой промышленной революции под контролем человечества.