Жители Азербайджана могут выиграть $248 миллионов во вторник

248 миллионов долларов. Эта невообразимая сумма достанется тому, кто сможет правильно предсказать номера 6 шаров ближайшего тиража лотереи «Мега ы» (Mega Millions), который состоится во вторник, 12 мая в 23:00 EST. Азербайджанцы могут официально участвовать в розыгрыше через сервис TheLotter.com .

Крупнейшие лото мира на расстоянии щелчка мыши

Если вы когда-нибудь мечтали выиграть огромный лотерейный приз, который изменит вашу жизнь, вы скорее всего знаете, что крупнейшие джекпоты мира разыгрываются в лотереях Америки.

У нас есть для вас хорошие новости – вы можете играть в ведущие лотереи мира онлайн, не покидая Азербайджан. Это возможно благодаря сайту theLotter.com – ведущему мировому сервису по доставке лотерейных билетов. Играть в такие лотереи как Mega Millions онлайн полностью законно и безопасно.

Как играть в лотереи онлайн

Играть онлайн в Мега Миллионы крайне просто – вам надо лишь зарегистрироваться на сайте theLotter, перейти на страницу лотереи Mega Millions и выбрать ваши номера. Местные представители сервиса в США купят от вашего имени официальный лотерейный билет. Эта услуга оплачивается за счет небольшой наценки к стоимости билета. В случае выигрыша весь приз (после вычета налогов) принадлежит вам.

Это работает?

На все 100%! Сервис theLotter.com находится на рынке уже почти 20 лет, и за это время выплатил своим игрокам почти $100 миллионов в призах. Среди победителей есть и жители России и Украины. В сентябре 2017 года Наталия выиграла миллионный второй приз лотереи. Кстати, это не единственный раз, когда ей удалось выиграть по-крупному: осенью 2019 года она взяла джекпот мексиканской лото Чиспасо. Самым удачливым игроком сайта theLotter.com, несомненно, является Аура Д. из Панамы, сорвавшая 30-миллионный джекпот Лото Флориды.