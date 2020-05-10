Евросоюз, как Coca-cola, все ругают, но все пьют слово публицисту
Вот и пришло самое заветное, самое желанное и самое долгожданное для евроскептиков всех категорий - от поклонников советского прошлого до европейских ультраправых – время. Оно и понятно: со дня своего появления на свет Евросоюз еще никогда, пожалуй, не был так слаб и так уязвим для осуждения, как сегодня.
Брюссель откровенно провалил кампанию против пандемии коронавируса – страны-члены ЕС не только не помогали друг другу в общей беде, но и перешли к откровенному изоляционизму. «Моя хата с краю», - вот главный лозунг всех входящих в объединение, весь смысл, вся идеология которого, напротив, состоит в том, что хата у них общая, соответственно, и беда общая.
Когда Италия, сотрясаемая эпидемией, молила о помощи, в Европе ее встретило глухое молчание. Что, собственно говоря, ничуть не странно – как требовать от людей излишнего благородства, когда на улице настоящая беда. Тут уж каждый, в первую очередь, думает о самом себе.
То, что ЕС - не священная корова и от него вполне можно отвернуться, доказала Британия, которая после долгих мучений и бесплодных переговоров все же решилась отправиться в свободное плавание. Правда, это весьма относительный пример для остальных – британская экономика много мощнее экономик остальных стран ЕС, только Германия и Франция еще как-то могут идти в сравнение, да и сами англичане более зубастый и склонный к бунту народ.
Так что к эпохе коронавируса Евросоюз подошел уже довольно ослабленным и полным внутренних противоречий. Имеют они самое разное выражение – ну, например, кроме всего прочего, разница среди стран в ЕС в немалой степени связана с уровнем солнечной активности: у южан проблем больше, чем у северян. И это вопрос не экономики, а, скорее, этнопсихология. Южане менее усердны и нередко разделяют левацкие ценности. Достаточно вспомнить, что Италию в 70-80- годы сотрясал терроризм с левым уклоном, и «Красные бригады» создали ей проблем больше, чем сегодня ИГИЛ.
Южные страны в большей мере ориентируются на социальную помощь, на масштабные государственные программы, и часто это становится источником больших сложностей. Ведь, по сути, именно это и случилось с Грецией – кризис в этой стране не был в чистом виде экономическим и мало коснулся реальной экономики и индустрии. Финансовые проблемы в первую очередь ударили по госсектору, который получал немыслимые льготы, да еще и за счет внешнего долга.
Северяне же, воспитанные в духе протестантской этики, напротив, более дисциплированны, приучены самостоятельно решать свои проблемы и не требовать слишком много у государства.
Обратите внимание, как только в Греции, Италии или Испании возникают финансовые проблемы – все сразу просят денег у Германии. А кто-нибудь помнит, чтоб Германия просила денег у Италии или Испании? То-то и оно...
Атмосферу в Евросоюзе накаляет и наличие жесткого планирования, и многие страны жалуются, что им пришлось сократить производство на каких-то направлениях, часто традиционных, хотя при этом забывают упомянуть, что на их месте появились новые не только предприятия, но и целые отрасли экономики. И работают они, главным образом, на экспорт в страны Евросоюза благодаря многочисленным преференциям и льготам – тем самым, ради сохранения которых Лондон три года бодался с Брюсселем, затягивая выход из ЕС.
Но как ни крути, это фактор. «Мы выращивали апельсины, а теперь Брюссель нам запретил» - сугубо эмоционально это, конечно, аргумент. Но если всё хорошенько подсчитать, выяснится, что вместо апельсинов появились автозаводы. И это уже рациональный подход, тогда как евроскептицизм – в первую очередь, эмоционален.
В последние годы серьезной проблемой для ЕС стали и мигранты. И опять жалобы стран-членов – Брюссель вынуждает принимать нежеланных беженцев. Хотя, по большому счету, все зависит от самой страны. В ЕС есть государства, которые открыто игнорируют призывы Берлина и Парижа приютить у себя тысячи никому не нужных мигрантов из неблагополучных регионов мира – Венгрия, Чехия, Польша, Хорватия, Дания... И ничего, вроде бы все живы-здоровы, никто против них санкции не вводит и исключением из элитного клуба не грозит.
Это лишь небольшой перечень болячек, естественным образом беспокоящих объединение, куда входит 28 стран, многие из которых представляют, по сути, разные планеты – представьте себе сообщество, где на равных сосуществуют Албания и Швеция... Чудо то, что Евросоюз вообще до сих пор жив.
Ну а коронавирус стал и еще станет новым, самым большим испытанием для единства ЕС. Провалившись в борьбе против вируса как такового, у Брюсселя есть шанс отыграться на экономическом поле. Там, где не требуется делить дефицитные аппараты искусственного дыхания и дезинфекционные маски, которых и самим не хватает. Вот где речь о деньгах – ЕС вполне может оказаться эффективным.
Для борьбы с кризисом Брюссель уже выделил 540 млрд евро. Сумма, безусловно, огромная, но если учесть, что в нокауте все без исключения страны, – то и ее вполне может не хватить. Масштабы спада экономик впечатляют. Даже непотопляемый ледокол Евросоюза – Германия в 2020 году потеряет 7% ВВП, что уж говорить о других…
Впрочем, сила Евросоюза не только в дензнаках, но и в способах их заработать. Он дает своим членам и рыбу, и удочку, чтобы они могли ловить ее сами. Рынок ЕС открыт для промышленности всех ее членов, для них предусмотрены самые разные виды льгот и преференций, без которых многие предприятия просто не смогли бы работать.
Целые сектора экономики, к примеру, Восточной Европы, такие, например, как автомобилестроение, на 100% зависят от льготного доступа на общий рынок. Не говоря уже о том, что открытые границы и транспортные льготы напрямую стимулируют туристический сектор, что особенно важно для наиболее пострадавших от короны стран – Италии, Испании, Франции.
Что ни говори, самое последнее, что сейчас нужно терпящим бедствие европейским странам, – это вдобавок ко всему еще и потерять рынок ЕС.
Евросоюз никуда не денется, несмотря на очевидный коронавирусный провал. Его будут ругать, целые партии будут требовать выхода из него, но в конечном итоге все останутся на месте. Выгоды от нахождения в ЕС значительно больше издержек.
Евросоюз - это как кока-кола: все ругают, но все пьют.