Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 13:48

Вот и пришло самое заветное, самое желанное и самое долгожданное для евроскептиков всех категорий - от поклонников советского прошлого до европейских ультраправых – время. Оно и понятно: со дня своего появления на свет Евросоюз еще никогда, пожалуй, не был так слаб и так уязвим для осуждения, как сегодня. Брюссель откровенно провалил кампанию против пандемии коронавируса – страны-члены ЕС не только не помогали друг другу в общей беде, но и перешли к откровенному изоляционизму. «Моя хата с краю», - вот главный лозунг всех входящих в объединение, весь смысл, вся идеология которого, напротив, состоит в том, что хата у них общая, соответственно, и беда общая.

Когда Италия, сотрясаемая эпидемией, молила о помощи, в Европе ее встретило глухое молчание. Что, собственно говоря, ничуть не странно – как требовать от людей излишнего благородства, когда на улице настоящая беда. Тут уж каждый, в первую очередь, думает о самом себе. То, что ЕС - не священная корова и от него вполне можно отвернуться, доказала Британия, которая после долгих мучений и бесплодных переговоров все же решилась отправиться в свободное плавание. Правда, это весьма относительный пример для остальных – британская экономика много мощнее экономик остальных стран ЕС, только Германия и Франция еще как-то могут идти в сравнение, да и сами англичане более зубастый и склонный к бунту народ. Так что к эпохе коронавируса Евросоюз подошел уже довольно ослабленным и полным внутренних противоречий. Имеют они самое разное выражение – ну, например, кроме всего прочего, разница среди стран в ЕС в немалой степени связана с уровнем солнечной активности: у южан проблем больше, чем у северян. И это вопрос не экономики, а, скорее, этнопсихология. Южане менее усердны и нередко разделяют левацкие ценности. Достаточно вспомнить, что Италию в 70-80- годы сотрясал терроризм с левым уклоном, и «Красные бригады» создали ей проблем больше, чем сегодня ИГИЛ. Южные страны в большей мере ориентируются на социальную помощь, на масштабные государственные программы, и часто это становится источником больших сложностей. Ведь, по сути, именно это и случилось с Грецией – кризис в этой стране не был в чистом виде экономическим и мало коснулся реальной экономики и индустрии. Финансовые проблемы в первую очередь ударили по госсектору, который получал немыслимые льготы, да еще и за счет внешнего долга. Северяне же, воспитанные в духе протестантской этики, напротив, более дисциплированны, приучены самостоятельно решать свои проблемы и не требовать слишком много у государства. Обратите внимание, как только в Греции, Италии или Испании возникают финансовые проблемы – все сразу просят денег у Германии. А кто-нибудь помнит, чтоб Германия просила денег у Италии или Испании? То-то и оно...