В Грузии заявили, что готовы принимать российских туристов

Несмотря на пандемию коронавируса SARS-CoV-2 Грузия готовится к приему иностранных туристов. Уже с 1 июля, когда вновь откроются границы, Грузия будет готова принимать иностранных туристов, в том числе российских. Об этом заявила министр экономики Грузии Натия Турнава, сообщает Deutsche Welle.

"Конечно, возобновление туризма в Грузии будет проходить со всеми гарантиями безопасности. Российские туристы были важной частью нашего туризма, поэтому мы будем готовы принимать их, как и прежде", - сказала Турнава.

На прошедшей неделе премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил, что Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, с 1 июля – для иностранного.

Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, в свою очередь, сообщил, что уже в июне откроются пляжи черноморского побережья Грузии, отметив, что отдыхающие должны будут соблюдать рекомендации медиков, в том числе, по социальному дистанцированию.

По последним данным грузинского Минздрава, в стране официально зафиксировано 615 инфицированных SARS-CoV-2, из них 275 человек вылечились, 9 - скончались.