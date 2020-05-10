Киргизия просит Россию снизить цены на газ

Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркин Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком, сообщает Коммерсант.

По словам вице-премьера Киргизии, российская сторона пообещала подумать над предложением. Асрандиев добавил, что для Киргизии вопрос цены на газ «является очень чувствительным».

«Распространение коронавирусной инфекции, снижение деловой активности, девальвация национальной валюты, привели к снижению покупательской способности населения. Поэтому киргизская сторона просит пересмотреть вопрос цены на природный газ. Конечно, этот вопрос нельзя решить в одночасье, но мы надеемся на положительный ответ», — приводит слова вице-премьера пресс-служба правительства Киргизии.

В 2014 году «Газпром» купил активы киргизского «Кыргызгаза». В правительстве Киргизии заявили Интерфаксу, что по условиям контрактов между «Газпром экспорт» и «Газпром Кыргызстан» газ стоит $150 за 1 тыс. куб. м. Расчеты ведутся в долларах.