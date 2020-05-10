Слова его не расходятся с делом — белорусы стали интенсивно вести консультации с потенциальными партнерами по бизнесу. В январе была осуществлена первая поставка нефти из Норвегии через литовский порт в Клайпеде. Поиски новых поставщиков продолжаются.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, находящийся под сырьевым, а точнее, под политическим давлением со стороны России, уже в прошлом году дал поручение своим подчиненным искать альтернативу поставок российской нефти.

Власти в Варшаве давно считаются в Евросоюзе «специалистами по Востоку». Понимание психологии постсоветского менталитета дает полякам преимущество перед западными партнерами в овладении рынками Восточной Европы и бывшего СССР.

В последнее время заметно продвижение Польши в этом направлении. Сейчас появился хороший шанс. Этому способствует так называемый «парашют безопасности» со стороны Соединенных Штатов и общность интересов двух стран (Дональд Трамп заинтересован в экспорте нефти и газа на новые рынки, на которых до сих пор доминировала Россия). Отдельный вопрос, как долго эта конъюнктура сохранится, и смогут ли поляки ее использовать. Потому прекрасным примером открывающихся шансов и для Польши, и для США служит Беларусь.

Именно потому, что она находится под российским давлением в поставках сырья. Именно поэтому Польша, с ее прекрасным нефтепортом в Гданьске и специально расширенной в нем складской системой подходит для этого идеально. Достаточно только единственно модернизировать, имея в виду реверсные поставки (в обратном направлении), одну из ниток нефтепровода «Дружба», которая идет из России через Беларусь, Польшу в Германию. А сырье для этой альтернативы может происходить из США.

Цены на логистику же можно уменьшить путем комбинированных доставок. Что мешало бы, например, это сделать в рамках загрузки за океаном одного танкера нефтью для общих нужд - польского концерна Orlen и белорусского «Белнафтахим»?..

Белорусы и поляки в этом вопросе, важном для обеих сторон, действуют последовательно. Только что, 8 мая, пресс-секретарь государственного концерна «Белнафтахим» Александр Тищенко сообщил, что близятся к финалу предварительные переговоры с польскими представителями о поставках нефти через польский нефтепорт в Гданьске на нефтеперерабатываюший завод в Мозыре.

Скорее всего, ясность по итогам переговоров появится после коронавирусного карантина. Кстати, сообщается, что белорусы одновременно ведут переговоры и с вероятными американскими поставщиками.

Правда, некоторые польские аналитики сомневаются, надо ли открывать такие детали перед россиянами, которые, понятно, ревностно следят за шагами Лукашенко на Запад.

С другой стороны, Польша таким образом начала вести свою серьезную игру в Беларуси. И пока неясно, к чему это приведет.