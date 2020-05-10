Нефть в Беларусь из Америки пойдет через Польшу наша корреспонденция
Президент Беларуси Александр Лукашенко, находящийся под сырьевым, а точнее, под политическим давлением со стороны России, уже в прошлом году дал поручение своим подчиненным искать альтернативу поставок российской нефти.
Слова его не расходятся с делом — белорусы стали интенсивно вести консультации с потенциальными партнерами по бизнесу. В январе была осуществлена первая поставка нефти из Норвегии через литовский порт в Клайпеде. Поиски новых поставщиков продолжаются.
Власти в Варшаве давно считаются в Евросоюзе «специалистами по Востоку». Понимание психологии постсоветского менталитета дает полякам преимущество перед западными партнерами в овладении рынками Восточной Европы и бывшего СССР.
В последнее время заметно продвижение Польши в этом направлении. Сейчас появился хороший шанс. Этому способствует так называемый «парашют безопасности» со стороны Соединенных Штатов и общность интересов двух стран (Дональд Трамп заинтересован в экспорте нефти и газа на новые рынки, на которых до сих пор доминировала Россия). Отдельный вопрос, как долго эта конъюнктура сохранится, и смогут ли поляки ее использовать. Потому прекрасным примером открывающихся шансов и для Польши, и для США служит Беларусь.
Именно потому, что она находится под российским давлением в поставках сырья. Именно поэтому Польша, с ее прекрасным нефтепортом в Гданьске и специально расширенной в нем складской системой подходит для этого идеально. Достаточно только единственно модернизировать, имея в виду реверсные поставки (в обратном направлении), одну из ниток нефтепровода «Дружба», которая идет из России через Беларусь, Польшу в Германию. А сырье для этой альтернативы может происходить из США.
Цены на логистику же можно уменьшить путем комбинированных доставок. Что мешало бы, например, это сделать в рамках загрузки за океаном одного танкера нефтью для общих нужд - польского концерна Orlen и белорусского «Белнафтахим»?..
Белорусы и поляки в этом вопросе, важном для обеих сторон, действуют последовательно. Только что, 8 мая, пресс-секретарь государственного концерна «Белнафтахим» Александр Тищенко сообщил, что близятся к финалу предварительные переговоры с польскими представителями о поставках нефти через польский нефтепорт в Гданьске на нефтеперерабатываюший завод в Мозыре.
Скорее всего, ясность по итогам переговоров появится после коронавирусного карантина. Кстати, сообщается, что белорусы одновременно ведут переговоры и с вероятными американскими поставщиками.
Правда, некоторые польские аналитики сомневаются, надо ли открывать такие детали перед россиянами, которые, понятно, ревностно следят за шагами Лукашенко на Запад.
С другой стороны, Польша таким образом начала вести свою серьезную игру в Беларуси. И пока неясно, к чему это приведет.
Помимо рисков, связанных с диверсификацией поставок сырой нефти на Беларусь, такая модель могла бы стать целевой в действиях Польши на Востоке.
Только таким образом, считает ведущий польский бизнес-аналитик в области энергоресурсов Пётр Мачёнжек, у Варшавы есть шанс, несмотря на относительно небольшой потенциал, стать основой политики, развивающейся на восточных границах Евросоюза. Об этом он пишет в издании bizblog.
Он продолжает: несмотря на то, какая политическая линия будет продолжаться в будущем в Польше, надо действовать в соответствии с интеграцией целей экономических и политических. А если речь идет о политических, то их надо максимализировать.
Очевидно, что польский концерн Orlen получит выгоду. Тем более, если результатом стратегии будет усиление независимости Беларуси.
Однако, надо иметь в виду, что Александр Лукашенко много лет находится под российским «прессом».
Аналитик считает, что именно поэтому за «протянутую Польшей руку» Беларусь должна заплатить вдвойне, и в реальной валюте. Здесь речь может идти не только о реальных суммах денег, и не использовании вопроса польского меньшинства в Беларуси. Можно, например, говорить о межсекторных соглашениях в различных отраслях экономики, преференциях для польских фирм в этой стране и так далее.
Польский специалист считает, что его страна движется в верном направлении. Сделан первый шаг по диверсификации поставок нефти в Беларусь. Теперь, по его мнению, Польша не должна, делая другие шаги по упрочению независимости стран, отделяющих Польшу от России, делать это даром. Конечно, на новом канале поставок нефти в Беларусь зарабатывают польские фирмы. Теперь, пишет П. Мачёнжек, пришло время диктовать свои условия игры.