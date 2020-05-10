Azercell представляет тариф Yeni Hər Yerə

ООО Azercell Telekom, неизменно радующий своих абонентов инновационными услугами и новыми предложениями, в очередной раз расширяет линейку тарифных планов. Лидирующий мобильный оператор запускает тариф Yeni Hər Yerə, представляющий больше возможностей для более доступного общения абонентов постоплатной системы.

В рамках нового тарифа Azercell предлагает абонентам постоплаты не только единую цену на локальные звонки, но и 500 MB интернета. Так, начиная с 5 мая, абоненты постоплаты, заплатив всего 5 AZN, получают 500 MB интернета и возможность звонить по всем направлениям внутри страны за 0.05 AZN за минуту.

Чтобы воспользоваться этим предложением, достаточно отправить ключевое слово Yeni на короткий номер 650, либо набрать на экране телефона комбинацию *750*5#yes. Также новый тариф можно активировать и через мобильное приложение Azercell Kabinetim.

Тариф Yeni Hər Yerə – удобная оплата, удобное общение. Ознакомиться с подробной информацией о тарифе можно по ссылке https://www.azercell.com/ru/personal/tariffs/postpaid/new_her_yere/