Как пишут армянские СМИ, причиной новой волны нападок стало заявление премьер-министра Никола Пашиняна, что на переговорах по карабах скому урегулированию Азербайджан демонстрирует конструктивную позицию. С этим заявлением премьер выступил 6 мая 2020 года с трибуны парламента Армении.

Давид Шахназарян в своем письменном обращении оценил это заявление Пашиняна как «предательство». По мнению бывшего главы армянских спецслужб целью Азербайджана является не только освобождение оккупированного Нагорного Карабаха, но и «захват Сюникской, Гугаркуникской областей Армении, столицы Ереван, всей территории Республики Армения». И Давид Шахназарян в своем заявлении напоминает, что Азербайджан на всех международных площадках, во всех международных организациях выставляет Армению агрессором и добивается принятия резолюций, отражающих этот факт.

По мнению экс-главы армянских спецслужб, официальное заявление премьер-министра Никола Пашиняна, что Азербайджан конструктивен, является явной политической и моральной помощью Азербайджану, «включая международную помощь Азербайджану в его усилиях по оправданию и продвижению своих планов и целей новой войны».

«Данное заявление является сообщением о преступлении. Генеральная прокуратура РА обязана на основе этого, в предусмотренном законом порядке незамедлительно инициировать подготовку материалов и возбуждение уголовного дела, в рамках которого должно быть начато уголовное преследование против премьер-министра РА Никола Пашиняна по статье 299 Уголовного кодекса РА – «Государственная измена», - заявил экс-глава спецслужб Армении.