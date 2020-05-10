Автор канала Олег Васильев в видеоматериале «Первая электричка СССР. Прошлое и настоящее» рассказывает о том, почему первый электропоезд появился не в столичном регионе СССР, а именно в Азербайджане.

Автор знакомит зрителей с историей бакинской электрички, а также с работами по ее модернизации в последние годы – реконструкции железных дорог и закупке Азербайджаном самых современных электропоездов. В выпуске также подчеркивается, что стоимость проезда на электричке в Азербайджане значительно ниже, чем в других странах.

Отметим, что первая электричка в СССР была открыта 6 июля 1926 года на участке Баку - Сабунчи - Сураханы. 12 сентября 2015 года заработала линия Баку-Сумгайыт, по которой начали курсировать самые современные электропоезда производства швейцарской компании Stadler Rail Group. 18 марта 2020 года была полностью введена в эксплуатацию Абшеронская кольцевая железная дорога.