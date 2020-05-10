Начинается прием документов в вузы и колледжи

Приемные экзамены планируется проводить в один этап после 20 июля. Как и в предыдущие годы, конкурс будет проводиться по 700-балльной шкале на основе баллов, набранных на выпускных и вступительных экзаменах.

С завтрашнего дня в Азербайджане стартует онлайн-прием документов абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения страны. Процесс будет охватывать период с 12 мая по 5 июня.

Абитуриенты, участвующие в экзамене в I-IV группах специальностей, могут одновременно принять участие в конкурсе в V группе (в случае успешной сдачи экзамена по выявлению способностей).

В выпускных экзаменационных программ исключаются темы, преподаваемые после 1 марта (для 11-х классов), в экзаменах не предусматривается оценивание этих тем.

Также с 12 мая начинается прием документов в колледжи на основе полного среднего образования (одиннадцать классов). Прием в колледжи на основе общего среднего образования (девять классов) состоится только на основе второго этапа выпускных экзаменов.

В этом году более 12 тысячи абитуриентов подтвердили заявку на поступление в колледжи, из них четыре тысячи абитуриентов, участвовавших в проведенном 1 марта первом этапе выпускного экзамена, должны обязательно участвовать во втором этапе, чтобы принять участие в конкурсе.