В Иране рост заражений COVID-19

В Иране за сутки выявили 1 683 новых случая заражения коронавирусом, зафиксировано 45 летальных исходов, сказал официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 1 683 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 109 286. За 24 часа также, к сожалению, скончались 45 человек, количество жертв возросло до 6 685", - отметил он. Всего выздоровели 87 422 пациента.

10 мая в Иране сообщалось о 1 383 новых случаях заражения коронавирусом и 51 умершем.