В китайской провинции повышен уровень угрозы коронавируса

В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая повышен уровень эпидемиологической опасности с низкого до среднего после выявления 15 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил представитель местного комитета по делам гигиены и здравоохранения Фань Мин.

По его словам, 1808 жителей региона в данный момент проходят медобследование. 276 из них тесно контактировали с заболевшими, передает ТАСС.

"В настоящее время проводится эпидемиологическое обследование и проверка 1 808 человек. Из них 276 имели тесные контакты с 15 заразившимися, остальные имели вторичные контакты с зараженными", - заявил Фань Мин.

7 мая в провинции Цзилинь был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. 9 мая власти выявили еще 11 заразившихся, 10 мая - трех. В воскресенье городской округ Шулань провинции Цзилинь после обнаружения там 13 заболевших скорректировал уровень эпидемиологической опасности, связанной с распространением коронавируса, с низкого на высокий, став единственной зоной в стране с высоким уровнем угрозы коронавируса.