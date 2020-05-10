МЧС об обрушении моста в Губе фото
Продолжительные проливные дожди, наблюдаемые в последние дни на территории Азербайджана, привели к разрушению моста через реку Шабранчай, которая разделяет село Чайгышлаг в Губинском районе.
Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, в район незамедлительно отправились представители соответствующих ведомств МЧС, на место происшествия прибыли глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, представители Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.
Специалисты определили, что в 2017 году мост был примитивно собран местными жителями на двух плитах размерами 12 метров на 1,5 метра для передвижения внутри деревни. В результате селевых потоков блоки были размыты, и мост просел.
В настоящее время нет проблем в передвижении местных жителей. Ведутся консультации по реконструкции моста в соответствии со строительными нормами и требованиями.