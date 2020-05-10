Продолжительные проливные дожди, наблюдаемые в последние дни на территории Азербайджана, привели к разрушению моста через реку Шабранчай, которая разделяет село Чайгышлаг в Губинском районе.

Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, в район незамедлительно отправились представители соответствующих ведомств МЧС, на место происшествия прибыли глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, представители Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.