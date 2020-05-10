Ученые создали «калькулятор смерти» от коронавируса

По ее словам, программа «учитывает возраст и пол человека, а также информацию о четырех основных типах хронических заболеваний».

Среди хронических болезней, которые учитывает калькулятор, – сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, сахарный диабет, онкология.

«Риск смерти от COVID очень четко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений. Последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1% случаев со смертельным исходом COVID-19», - рассказал главный разработчик калькулятора доктор медицинских наук Петр Бандош.

При тестировании калькулятор показал, что риск умереть в случае заражения коронавирусом для мужчины 30 лет без хронических заболеваний составляет 0,03%, для женщины – 0,02%. В возрасте же 80 лет риск для мужчины с сахарным диабетом и онкологией составляет 25,86%, для женщины того же возраста и с теми же заболеваниями - 14,03%.