Российские СМИ: «Дед Пашиняна служил в армии Гитлера»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в честь Дня Победы опубликовал фотографию и документы своего предка Николая Вартановича Пашиняна, воевавшего в Великую Отечественную войну, но скрыл данные о том, что Николай Пашинян сотрудничал с нацистами. Об этом пишет российское СМИ «Вестник Кавказа».
Как пишет российское издание: «Армянский лидер выбрал документ, в котором значилось только, что Николай Пашинян, родившийся в 1913 году и умерший в 1943 году, служил в 554-м стрелковом полку 138-й стрелковой дивизии и пропал без вести.
Эксперты по Великой Отечественной войне вскоре обратили внимание на другой документ, в котором также значился Николай Вартанович Пашинян, родившийся в Иджеванском районе Армянской ССР в 1913 году и умерший в 1943 году - это немецкая справка».
Издание опубликовало и фото немецкой справки. В ней сказано, что этот человек служил в Армянском легионе СС, то есть сотрудничал с нацистским режимом.
Армянские СМИ нашли еще одно упоминание о Николае Вартановиче Пашиняне - оно содержится в базе данных «Мемориал». В нем сообщается, что этот человек «сотрудничал с врагом, погиб».
«Вестник Кавказа» приходит к умозаключению, что совокупность всех трех документов указывает, в первую очередь, на то, что Николай Вартанович Пашинян, став пособником нацистов, мог воевать в Великую Отечественную войну против СССР, так как подразделения Армянского легиона СС были задействованы в боях против Советской Армии.