Российские СМИ: «Дед Пашиняна служил в армии Гитлера»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в честь Дня Победы опубликовал фотографию и документы своего предка Николая Вартановича Пашиняна, воевавшего в Великую Отечественную войну, но скрыл данные о том, что Николай Пашинян сотрудничал с нацистами. Об этом пишет российское СМИ «Вестник Кавказа».

Как пишет российское издание: «Армянский лидер выбрал документ, в котором значилось только, что Николай Пашинян, родившийся в 1913 году и умерший в 1943 году, служил в 554-м стрелковом полку 138-й стрелковой дивизии и пропал без вести.

Эксперты по Великой Отечественной войне вскоре обратили внимание на другой документ, в котором также значился Николай Вартанович Пашинян, родившийся в Иджеванском районе Армянской ССР в 1913 году и умерший в 1943 году - это немецкая справка».

Издание опубликовало и фото немецкой справки. В ней сказано, что этот человек служил в Армянском легионе СС, то есть сотрудничал с нацистским режимом.